Juric: “Allegri mi sembra cambiato da quello visto alla Juve, è più offensivo. Toure e Zeballos tornano”

27/10/2026 | 15:46:43

Ivan Juric presenta in conferenza stampa la sfida contro il Napoli, in programma mercoledì alle 20:45.

Su Allegri: “Secondo me ha cambiato tanto. Contro la Roma, per 60 minuti ho visto un Napoli favoloso. Adesso Allegri mi sembra molto più offensivo, diverso rispetto a quello della Juventus”.

Sui tanti gol subiti: “Bisogna trovare equilibrio. L’idea è che stiamo prendendo troppi gol e ho la sensazione che subiamo troppo in certe situazioni inusuali per le mie squadre”.

Sui recuperati: “Toure e Zeballos sono entrambi pronti. Abbiamo dei problemi dietro, Kouadio dovevo preservarlo. Turnover? Io non ho un undici fisso. Sono scelte per la partita”.

Foto: Instagram Monza