Julio Cesar: “Lavorare all’Inter? In futuro non si sa mai”

L’ex portiere dell’Inter Julio Cesar, attraverso una diretta Instagram sul profilo ufficiale nerazzurro, ha risposto a diverse domande. Tra queste anche quella riguardante un suo futuro da dirigente nel club interista: “Non posso rispondere, c’è il presidente qui… In futuro non si sa mai, ma il rapporto che ho con l’Inter è molto bello per tutto quello che è successo. Quando posso vengo sempre qui a Milano, è sempre molto bello”.

Foto: Twitter ufficiale Inter