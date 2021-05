Julio Cesar: “La finale di Champions è un’emozione stupenda. Conte? Fatico a credere quello che è successo”

Intervistato da Sky Sport, l’ex portiere dell’Inter, Julio Cesar ha parlato prima della finale di Oporto, tornando con la mente a quella finale del 2010 di Madrid.

Queste le sue parole: “La finale di Champions penso che sia il momento più bello, insieme a quella dei Mondiali, che però non ho mai giocato. Tutti i giocatori sognano di arrivare qui. Bisogna stare tranquilli, scendere in campo e fare il meglio. Prima di partite del genere c’è un po’ di nervosismo, è normale, ma dopo si dimentica tutto”.

Sull’Inter: “Dopo 11 anni vincere uno scudetto penso sia una gioia. I tifosi sono stati male per tanti anni. L’addio di Conte? Io non riesco a capire, è un grandissimo allenatore. Io ho avuto l’opportunità di fare il ritiro con loro, si vedeva la professionalità. Ci mancherà. Auguri a Simone Inzaghi per un buon lavoro”.

Foto: Twitter Inter