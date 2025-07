Juanlu Sanchez-Napoli: perché siamo in una fase di stand-by

03/07/2025 | 23:45:36

Il Napoli ha continuato a lavorare per Juanlu Sanchez, il laterale destro destinato a diventare nelle intenzioni il vice Di Lorenzo. Dopo il blitz di diverse settimane fa, il club azzurro ha continuato a contare sulla volontà del diretto interessato e adesso potrebbe chiudere gli ultimi passaggi con il Siviglia per una cifra di 15 milioni bonus compresi. I tentativi al rialzo sono stato aggirato, ma il Napoli vuole aspettare (prendendosi qualche rischio) perché la priorità è quella di chiudere le trattative per quello che sono considerati titolari.

Foto: Instagram Juanlu Sanchez