Juanfran: “Joao Felix deve capire che deve dare la vita per questo club”

In un’intervista al Mundo Deportivo, l’ex terzino dell’Atletico Madrid, Juanfran, ha parlato dell’attuale situazione legata a Joao Felix: “Apprezzo quando è uscito al San Mames, mentre non mi è piaciuto in altre partite, dove non sembrava a suo agio con quei pochi minuti che aveva. Mi fido di Joao Felix. Un minuto o 90 deve capire che va lasciata la vita per questo club. Lasciare la vita, correre, lavorare e, prima o poi, avrà la sua ricompensa. Se esce come al San Mames, il tecnico gli darà sempre più minuti”.

Foto: Cadena Ser