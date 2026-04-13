Juan Jesus si scusa: “Non sono stato al mio livello. Si lavora, si cresce e si torna più forti”

13/04/2026 | 22:12:29

Il difensore del Napoli, Juan Jesus, ha parlato sui social, chiedendo scusa per una prestazione poco esaltante nella gara contro il Parma.

Queste le sue parole: “Nel calcio è anche questo: sbagliare e avere il coraggio di continuare. Ieri non sono stato al mio livello e mi assumo la responsabilità. So anche che questa stagione, nel complesso, è tra le migliori della mia carriera. Proprio per questo pretendo ancora di più da me stesso. Gli errori fanno male, ma fanno parte del percorso. Si lavora, si cresce e si torna più forti. Sempre con la testa sull’obiettivo. Forza Napoli Sempre”.

Foto: sito Napoli