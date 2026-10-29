Juan Jesus attacca: “Un fallo così evidente non può passare inosservato, così il calcio credibile resta uno slogan”

29/10/2026 | 16:38:03

Juan Jesus è intervenuto sui social dopo la sconfitta del Venezia contro l’Inter, tornando su un episodio arbitrale: Sempre più orgoglioso e convinto di questo gruppo! Ieri resta un grande rammarico, perché per quello che abbiamo dimostrato in campo meritavamo molto di più. Un fallo così evidente, con tutte le telecamere a disposizione, non può passare inosservato. Se nemmeno il VAR corregge episodi del genere, il calcio pulito e credibile resta solo uno slogan. Noi continueremo a lottare, con ancora più fame e determinazione. Perché credo in questo gruppo e in quello che possiamo costruire insieme. A testa alta. Sempre”.

foto insta jesus