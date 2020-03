Jovic fa chiarezza: “Sono in Serbia col permesso del Real, il mio test è risultato negativo”

Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, ha fatto chiarezza in merito alle voci circolate in Spagna per aver violato il regime di isolamento. Questo il suo messaggio su Instagram: “Prima di tutto, mi dispiace molto di essere l’argomento principale in questi giorni, e mi dispiace che sia costantemente scritto su di me e non sui principali protagonisti nella lotta contro questa crisi, che sono i medici e tutti coloro che lavorano nel settore sanitario. A Madrid il mio test Covid-19 è stato negativo. Così ho deciso di recarmi in Serbia, per aiutare e sostenere la nostra gente, oltre ad essere vicino alla mia famiglia, con il permesso del mio club. Quando sono arrivato in Serbia, mi hanno fatto nuovamente il test ed è risultato negativo. Mi dispiace molto che alcune persone non abbiano svolto il loro lavoro in modo professionale e non mi abbiano dato istruzioni specifiche su come comportarmi durante il mio isolamento. In Spagna è permesso andare a comprare o comprare prodotti in farmacia, cosa che non accade qui. Chiedo scusa a tutti se in qualche modo ho ferito o messo pericolo per qualcuno. Spero che insieme possiamo superare tutto questo”.