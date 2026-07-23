Josep Martinez: “L’incidente mi ha fatto crescere. Fare il secondo è dura, voglio essere protagonista”

23/07/2026 | 21:50:15

Josep Martinez, portiere dell’Inter, ha parlato al Giorno sulla stagione che sta per cominciare.

Le sue parole: “Da due anni sono qua a imparare e migliorare, aspettando un’opportunità come questa. Non vedo l’ora che arrivi la prima di campionato per riassaporare il calcio ‘vero’. Fare il secondo è dura. Il passato mi ha fatto crescere”.

Sugli obiettivi: “Vorrei riuscire a fare il Double da primo portiere e arrivare in fondo anche in Champions League”.

Spazio anche all’incidente nel quale ha involontariamente ucciso una persona: “Sicuramente è stata un’esperienza molto dolorosa, non la auguro a nessuno. Sono molto vicino ai familiari della vittima. Oggi devo ringraziare tutti per l’affetto ricevuto: tifosi, amici, compagni. Umanamente è un’esperienza che mi ha fatto crescere, ora cercherò di mettermela alle spalle: bisogna andare avanti. È stato un periodo difficile. Quel che mi passava per la mente era un pensiero fisso: è stato il destino. Mi chiedevo perché fosse toccato a me essere lì in quell’istante. Sinceramente tutta questa vicenda mi ha toccato, però non ho mai pensato di smettere o di andarmene”.

Foto: Instagram personale