Jordi Alba: “Messi ha passato due anni al PSG, solo lui sa davvero cosa è successo”

24/06/2025 | 16:20:39

L’Inter Miami affronterà il Paris Saint-Germain al Mondiale per Club. Una sfida che metterà Lionel Messi contro il suo recente passato. Sulla questione è intervenuto anche Jordi Alba che ne ha così parlato: “Leo vuole solo vincere, com’è giusto per un campione del suo livello. Conosco il suo amore per il Barça, ma non ha lo stesso legame con il PSG. Ha passato lì due anni, e solo lui sa davvero cosa è successo. Sarà una gara durissima, ma speriamo di fare il colpaccio”.

Foto: Instagram Inter Miami