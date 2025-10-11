Jordi Alba: “Fisicamente sto bene, ma il ritiro era giusto. Ho deciso in pochi mesi”

11/10/2025 | 14:10:42

Jordi Alba ha parlato a ESPN del suo ritiro dal calcio, comunicato qualche giorno fa e arrivato dopo una decisione maturata nel giro di qualche mese da parte dell’esterno spagnolo: “Fisicamente sto ancora bene, ma ho valutato tutto e penso sia la scelta più onesta, più giusta, ed è anche una decisione che ho preso da solo nel giro di pochi mesi. È cambiata, proprio come succede a tutti: ogni essere. La mia riflessione è durata mesi, quindi trovarmi in un posto dove non sarò al 100% o dove non potrò dare tutto quello che voglio, o che forse dovrei dare, beh… preferisco farmi da parte. Penso sia giusto così”.

Foto: Instagram Inter Miami