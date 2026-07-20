Joao Mario e il rimbalzo (confermato) con Dodo e Fortini

21/07/2026 | 00:00:22

Joao Mario può lasciare la Juventus nei prossimi giorni. Ha quattro offerte, un paio dalla Serie A e un paio dall’estero. In Italia confermiamo la traccia già raccontata quattro-cinque giorni fa: la Fiorentina lo ha cercato, dopo aver scartato un’ipotesi Belghali. Ma tutto dipenderà dalle uscite di Fortini e Dodo, entrambi in scadenza di contratto. Il primo è stato cercato da Torino e Napoli (i granata hanno presentato anche un’offerta) e possono emergere altri club. Il brasiliano non è un obiettivo della Roma, è stato cercato dal Napoli e da qualche club all’estero.

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