Joao Mario: “Come difendersi da Varela? Noi giochiamo ogni partita allo stesso modo. Faremo di tutto per ottenere un risultato positivo”

23/11/2026 | 20:23:54

Il difensore della Fiorentina, Joao Mario, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro il Monza. Queste le sue parole:

“Come cambia il lavoro difensivo contro un giocatore prolifico come Varela? Noi giochiamo ogni partita allo stesso modo. Sappiamo della qualità del Monza, che dispone di tanti ottimi giocatori, e dobbiamo stare attenti. Però, come detto prima, vogliamo vincere e faremo di tutto per ottenere un risultato positivo”.

Foto: sito Fiorentina