Joao Costa (vice Conceicao): “Per il Milan e per i propri tifosi, l’obbligo deve essere il primo posto”

24/05/2025 | 23:35:37

Dopo la gara vinta contro il Monza, è intervenuto ai microfoni di DAZN Joao Costa, vice di Sergio Conceicao, per commentare il match: “Per il Milan e per i propri tifosi, l’obbligo deve essere il primo posto. Io direi che oggi è necessario parlare della partita di stasera, mentre da domani si inizierà a pensare alla prossima stagione. Il gruppo ha al suo interno giocatori diversi, è come una famiglia: bisogna imparare a conoscersi e a convivere. Le cause le analizzeremo da domani, la partita di stasera ha avuto due fasi: il primo tempo ha avuto dei ritmi bassi, la ripresa è stata migliore”.

Foto: O Minho