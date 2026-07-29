Joan Garcia: “Obiettivo Champions. Julian Alvarez? Non dipende da noi”

29/07/2026 | 17:46:27

Il portiere del Barcellona e neo campione del mondo, seppur senza mai scendere in campo, ha parlato della stagione alle porte, dell’obiettivo individuale e di squadra.

Le parole di Joan Garcia a MARCA sulla Champions League: “L’obiettivo è vincerla. L’anno scorso abbiamo vinto il campionato e la Supercoppa. Sì, il mio obiettivo è vincere la Champions League. A livello di club, è il trofeo più prestigioso. Ma con moderazione. Non devi ossessionarti, non è nemmeno una buona cosa. Deve esserci quell’entusiasmo, quel desiderio di fare bene perché siamo capaci e sicuri di raggiungerlo, ma senza ossessionarci”.

Sulla crescita personale: “Continuare a migliorare, mi sono sentito molto a mio agio ma sono molto esigente e voglio essere il migliore in tutto, continuare ad allenarmi e ascoltare i professionisti.”

Sul possibile arrivo di Julian Alvarez in Blaugrana: “Non dipende da noi. Ho molta fiducia nel lavoro della gestione sportiva di Deco, stanno facendo un buon lavoro e stanno formando una rosa competitiva”.

Su Ferran Torres: “Lo vedo al Barça. Sarei felice se restasse, è un giocatore che ci porta molto sia dentro che fuori. Se potessi scegliere, ovviamente resterei”.

Sui nuovi arrivati Gordon e Adeyemi: “Mi piacciono, mi piacciono, sono un profilo di giocatori che l’allenatore apprezza”.

Sui rivali del Real Madrid: “Sarebbe un errore guardare gli altri. Possiamo battere chiunque”.

Sulla crescita esponenziale di Cubarsi e il sogno del Pallone d’Oro: “Per merito potrebbe esserlo, ma dipende dai criteri, lasciamo che qualcuno del Barcella lo vinca. Cubarsí ha avuto un Mondiale spettacolare, gli dico sempre che non ha vergogna. Quello che fa a questa età è fantastico. Puoi sempre aspettarti che ci sia un errore dovuto all’inesperienza, ma questo errore non arriva mai. Sono felice per lui, lavora molto, è molto concentrato. Cerca di aiutarlo su questa strada. Sarà il miglior difensore centrale al mondo”.

Infine, sulle condizioni di salute del presidente Laporta: “L’ho visto ieri, non lo sapevo. Per fortuna abbiamo già visto che sta bene e che tutto si è risolto per il meglio. Gli mando un incoraggiamento, sono sicuro che sarà accudito. Quando lo vedrò gli darò un grande abbraccio”.

Foto: Instagram Joan Garcia