Jimenez: “Sono venuto a Firenze per dimostrare che giocatore sono. Vanoli ci ha detto di scrivere su una pagina bianca”

08/10/2026 | 21:05:21

Alex Jimenez ha concesso un’intervista a Dazn: “Segnare al Napoli è stato un momento incredibile per me: era tanto che non sentivo attorno a me un’esultanza del genere. Sono felice anche perché abbiamo ottenuto un punto importante contro una squadra molto forte come il Napoli. In Premier League ho trovato un giocato più fisico, mentre qui prevale ancora molto la tattica. Ma con le nuove regole introdotte quest’anno anche qui in Italia il gioco si è velocizzato. In Inghilterra quando giochi non hai molto tempo per pensare. Sono venuto qui per dimostrare il giocatore che sono. Quello che posso fare e che ancora non ho fatto. Firenze è un posto bello per me, è bello che i tifosi siano così legati alla città. Vanoli? Quando il tecnico è arrivato ci ha detto che dovevamo iniziare a scrivere la nostra stagione su una pagina bianca, di non pensare a quello che era successo prima: così abbiamo fatto e penso che si stia vedendo. Ad ora non abbiamo un obiettivo”.

Foto: Instagram Fiorentina