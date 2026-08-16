Jhon Lucumí è arrivato a Torino, pronto per visite e firme con la Juventus

16/08/2026 | 14:35:03

John Lucumí è arrivato pochi minuti fa a Torino. Il primo e unico nome per la difesa chiesto da Luciano Spalletti, come vi abbiamo raccontato in anteprima a partire da luglio. Non Stones e neanche il ritorno di Muharemovic, i fatti hanno detto che la Juve voleva solo Lucumí e l’ha acquistato. Ora i passaggi formali burocratici: visite e firme. Mentre Cabal aspetta di essere liberato, destinazione Bologna.

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Foto: Instagram Bologna