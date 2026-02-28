Jesus Rodriguez: “L’obiettivo è andare in Champions. La dedica era per mia madre”

28/02/2026 | 17:21:44

Jesus Rodriguez ha parlato dopo la vittoria del Como contro il Lecce: “Siamo contenti di essere tornati a vincere in casa. A questo punto l’obiettivo è chiaro: vogliamo andare in Champions. La dedica? Per mia madre, che mi ha fatto una sorpresa venendo a trovarmi. Anche per mio padre e mio fratello. Contento del mio primo gol in campionato. La palla non entrava, ho sempre cercato di aiutare la squadra”.

