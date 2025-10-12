Jesus Rodriguez: “Fabregas gran tecnico, al Como mi stanno aiutando a crescere”

12/10/2025 | 11:10:55

L’esterno del Como Jesus Rodriguez è stato intervistato da La Gazzetta dello sport sui suoi primi mesi in Lombardia: “Il calcio italiano è molto più fisico, hai sempre un uomo addosso, in Spagna si cura più il tocco di palla. Fabregas? Gran tecnico, aiuta e sta vicino a noi giovani. Quando mi hanno chiamato in nazionale mi ha solo detto di farmi notare, di continuare a fare ciò che faccio al Como tutti i giorni, di essere sfacciato in campo come lo sono in Serie A perché così facendo avrei avuto la possibilità di farmi richiamare. E così è stato. Perché ho scelto il Como? Per il progetto, giovane e ambizioso. Sapevo che mi avrebbero aiutato, che mi avrebbero dato minuti e fiducia, non mi sono sbagliato”.

FOTO: X Como