Jashari: “Ho giocato solo un minuto al Mondiale, sono deluso. La Colombia? Potrebbero provocarci”

05/07/2026 | 21:30:27

Il centrocampista del Milan e della Nazionale della Svizzera, Ardon Jashari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Colombia ai Mondiali.

Le sue parole: “La Colombia? Potrebbero esserci provocazioni. Dobbiamo essere pronti ad affrontarle, senza dubbio. Lo siamo. La Colombia è una squadra dinamica, che gioca con grande aggressività. Sarà la partita più difficile del torneo. Le nazionali sudamericane sono molto intense”.

Per lui solo un minuto al Mondiale: “Sono deluso. Questo è il mio terzo torneo con la Nazionale e continuo a non giocare. Ma la cosa più importante è la squadra”.

Foto: sito Milan