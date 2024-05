James saluta Pochettino: “Hai creduto in me, abbiamo avuto un grande rapporto”

Attraverso il proprio profilo Instagram Reece James leader del Chelsea ha voluto salutare Mauricio Pochettino dopo l’ufficialità del suo addio a Stamford Bridge: “Grazie di tutto boss. Abbiamo avuto un rapporto fantastico dal momento in cui ci siamo conosciuti. Non ho mai giocato quanto avrei sperato sotto la tua gestione, una cosa che mi dispiace ma anche qualcosa che non è dipesa da me. Hai creduto in me e mi hai dato una grande responsabilità quando molti altri hanno dubitato di me. Una menzione speciale anche allo staff che ha avuto un’importanza enorme: Jesus Perez, Toni Jimenez, Miguel D’Agostino, Sebastiano Pochettino. Grazie a tutti e buona fortuna per il futuro!”

Foto: Instagram Chelsea