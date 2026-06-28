James Rodriguez: “Ronaldo? È un grande amico dai tempi del Real Madrid. È una persona eccezionale e un esempio per tutti”

28/06/2026 | 15:35:11

Il capitano della Nazionale colombiana James Rodriguez, ha parlato ai microfoni di ESPN in zona mista al termine del match con il Portogallo. Queste le sue parole sull’abbraccio con Cristiano Ronaldo:

“Ci siamo sentiti. È un grande amico dai tempi in cui giocavamo al Real Madrid, ed è anche una persona fantastica. Siamo diventati ottimi amici; andavo spesso a casa sua. È una persona eccezionale e un esempio per tutti. Guardate il fisico che ha a 41 anni, quello che fa. È un grande atleta. È una persona che ammiro molto e a cui sono molto affezionato”.

Foto: Instagram James Rodriguez

