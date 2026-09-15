TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

James Rodriguez lascia la Nazionale colombiana: l’annuncio

15/09/2026 | 20:34:15

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

James Rodriguez, uno dei mancini più talentuosi dell’ultima decade, ha deciso di dire addio alla Nazionale colombiana. L’annuncio, arrivato pochi minuti fa, è stato affidato a un emozionante video postato su Instagram in cui El Bandido, così soprannominato in patria, ha ripercorso le tappe più belle e importanti della sua storia con i Cafeteros. Il nuovo giocatore dell‘Atletico Nacional lascia la Colombia dopo 131 presenze e 31 gol, 6 dei quali messi a segno nello strabiliante Mondiale del 2014 in Brasile, in cui l’ex Real Madrid e Bayern Monaco ne è stato il capocannoniere. Le sue parole: “Il momento è arrivato. Grazie per ogni partita, ogni gioia, ogni lacrima e ogni sogno condiviso. Difendere i colori della squadra nazionale colombiana è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Grazie, Colombia. Per sempre”.

Foto: X James Rodriguez