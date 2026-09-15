James Rodriguez lascia la Nazionale colombiana: l’annuncio

15/09/2026 | 20:34:15

James Rodriguez, uno dei mancini più talentuosi dell’ultima decade, ha deciso di dire addio alla Nazionale colombiana. L’annuncio, arrivato pochi minuti fa, è stato affidato a un emozionante video postato su Instagram in cui El Bandido, così soprannominato in patria, ha ripercorso le tappe più belle e importanti della sua storia con i Cafeteros. Il nuovo giocatore dell‘Atletico Nacional lascia la Colombia dopo 131 presenze e 31 gol, 6 dei quali messi a segno nello strabiliante Mondiale del 2014 in Brasile, in cui l’ex Real Madrid e Bayern Monaco ne è stato il capocannoniere. Le sue parole: “Il momento è arrivato. Grazie per ogni partita, ogni gioia, ogni lacrima e ogni sogno condiviso. Difendere i colori della squadra nazionale colombiana è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Grazie, Colombia. Per sempre”.

Foto: X James Rodriguez