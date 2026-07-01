Jacquet: “Un club come il Liverpool è un grande sogno per me”

01/07/2026 | 13:14:43

Il nuovo difensore del Liverpool Jeremy Jacquet, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole sull’approdo nel club:

“Mi sento davvero bene, le prime impressioni sono buone e sono molto felice di iniziare da qui. Sono molto felice. Quando vedo le strutture, posso vedermi lì. Mi sento bene qui e sono molto entusiasta di iniziare. Per me è un grande sogno, è un grande club. Un club come il Liverpool è un grande sogno per me”.

Foto: sito Liverpool