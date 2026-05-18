Izzo: “Se oggi sono arrivato fin qui, è per una ragione semplice: quando vieni da certi posti, o ti perdi… o diventi impossibile da fermare”

18/05/2026 | 21:59:46

Bello e lungo messaggio social di Armando Izzo. Il difensore dell’Avellino ha pubblicato la sua storia, la sua vita, il suo percorso. Ha postato una foto dalla sua Scampia e ha raccontato il suo percorso, fatto di sacrifici.

Le sue parole: “Da qui.

Da queste strade dove tutto ha avuto inizio.

Da un posto dove nascere, troppo spesso, non significa avere le stesse possibilità degli altri.

Dove perdersi è facile. Dove la strada, a volte, prova a sceglierti prima ancora che tu possa scegliere chi diventare.

A 10 anni la vita mi ha tolto mio padre.

Troppo presto. Troppo in fretta.

Un dolore che ti cambia per sempre. Un vuoto che nessuno può riempire.

E proprio quando tutto avrebbe potuto trascinarmi altrove, io ho trovato una palla.

E dentro quella palla ho trovato la mia strada.

La mia forza.

La mia disciplina.

La mia salvezza.

Perché quando cresci in certi posti non combatti per essere migliore degli altri.

Combatti per non perderti.

Combatti per dare un senso ai sacrifici.

Combatti per dimostrare che il tuo passato non decide il tuo futuro.

Ogni allenamento era una battaglia. Ogni traguardo una dedica… a chi non ha potuto vedermi arrivare fin qui.

E se oggi porto con orgoglio il mio nome in giro per il mondo, è perché da bambino mi sono fatto una promessa:

non diventare il prodotto del dolore…

ma la rivincita della mia storia.

E se oggi sono arrivato fin qui, è per una ragione semplice:

quando vieni da certi posti, o ti perdi…

o diventi impossibile da fermare.