Italiano su tutti i tavoli: giudice scudetto, la Champions e la Coppa Italia

Vincenzo Italiano ha fatto un ottimo lavoro, trascinando il Bologna a pochi passi dalla zona Champions con una doppia semifinale tutta da giocare e con prestazioni che hanno entusiasmato i tifosi rossoblù. Adesso Italiano sarà giudice dello scudetto, visto che a stretto giro di posta riceverà sia il Napoli che l’Inter, prevedibili snodi cruciali per l’assegnazione del titolo. Sarà l’occasione per ribadire un momento splendido, con i fatti, e per consentire al club di conquistare la qualificazione Champions per la seconda stagione di fila. Intanto, stasera a Empoli la semifinale di andata all’interno di un trofeo (la Coppa Italia) che Italiano conosce bene e che lo ha visto recentemente arrivare in finale alla guida della Fiorentina.

Foto: sito Bologna