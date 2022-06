Italiano rinnova con la Fiorentina: spunta il like di Jovic

Vincenzo Italiano ha rinnovato il contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2024. Tra le tante reazioni sui social c’è anche quella di Luka Jovic, che è da giorni e giorni -come anticipato- un obiettivo sempre più caldo per l’attacco viola. Il Like è arrivato su Instagram, sotto al post sul profilo della società che annunciava il rinnovo.