Italiano: “Orsolini viene con noi, ma non è al massimo”

Vincenzo Italiano, durante la conferenza stampa alla vigilia di Bologna–Torino, si è espresso in merito ad alcuni calciatori. Queste le sue parole: “Orsolini è al secondo allenamento con la squadra, non è al massimo, ma lo porto in panchina. Vediamo come si evolverà la gara. Importante che passi quel dolore per riaverlo al 100%. Dallinga? Adesso è più sveglio, è dentro le partite. Cambiare paese non è semplice, ci ha messo un pochino, ma sta bene ed è diverso rispetto a quello visto all’inizio dell’anno. Dallinga ha fatto due giorni con un fastidio, ma non è al massimo. Fabbian? Lui ha grande voglia di apprendimento, è giovane, ma certe volte si preoccupa troppo di fare l’attaccante. Deve capire che deve fare più ruoli in quella zona”.

FOTO: Instagram Bologna