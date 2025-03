Italiano: “Orsolini sta bene, Dallinga ha un fastidio che si poterà avanti fino alla fine”

Domani, alle ore 15:00, il Bologna scenderà in campo contro il Cagliari. A parlare della partita, nella consueta conferenza stampa, è stato Vincenzo Italiano: “Dobbiamo far valere l’atteggiamento, tirare fuori quelle qualità che davanti al nostro pubblico possono fare la differenza. Siamo diversi quando andiamo lontani dal nostro stadio o quando siamo in casa, ma domani saremo davanti al nostro pubblico. Non dovremo concedere situazioni di pericolo, dobbiamo continuare su questo trend mettendoci qualcosa in più davanti. Orsolini sta bene, penso che torni. Giovedì è stato sacrificato anche per caratteristiche dell’avversario. Dallinga? Ha un fastidio nella zona del pube da un pochino, ma sono cose normali. Lui e Odgaard giovedì ci hanno aiutato molto. Quello di Dallinga è un problemino che si porterà da qui fino alla fine, ma non lo prendo in considerazione”.

Ha poi continuato parlando del Cagliari: “L’andata contro di loro l’abbiamo rivista. 70 minuti buoni sapendo concretizzare due palle gol, ma sono passati diversi mesi, siamo diversi noi e anche loro. Quella vittoria ci ha dato grande consapevolezza, ma giochiamo contro un avversario molto temibile. Ha fatto 0-0 a Bergamo, disputabdo una grande partita, ha capacità di farti male in ripartenza e su palla inattiva”.

FOTO: Instagram Bologna