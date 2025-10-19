Italiano: “Ora dobbiamo concentrarci sull’Europa League. Orsolini? Sono contento di quanto sta facendo”

19/10/2025 | 18:30:13

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Cagliari. Queste le sue parole:

“Siamo riusciti a vincere la prima partita fuori dal Dall’Ara, sono molto felice di quanto fatto, soprattutto in un campo così. Dobbiamo lavorare con entusiasmo, perché ora ci sono tre trasferte complicate. Questa è andata, ora dobbiamo concentrarci anche sull’Europa League. Orsolini? Lui sa di essere un giocatore importante, sono contento di quanto sta facendo. Sa che può cambiare la partita, che può dare un contributo importante al gruppo e quando ho deciso di farlo entrare, sapevo che sarebbe sicuramente stato una pedina che poteva cambiare il gioco”.

Foto: Instagram Bologna