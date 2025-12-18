Italiano: “Negli ultimi anni il Bologna è cresciuto sotto ogni punto di vista. Domani rientra Immobile”

18/12/2025 | 11:51:12

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter. Queste le sue parole:

“C’è sempre qualcosa da perdere, ecco perché bisogna farsi trovare pronti. Negli ultimi anni il Bologna è cresciuto sotto ogni punto di vista, a partire dalla qualificazione Champions di qualche anno fa. Stiamo trovando una continuità che lascia ben sperare, siamo in linea coi programmi. Questa partita servirà per un altro step di crescita. Gli infortunati? In difesa abbiamo avuto grosse difficoltà. De Silvestri e Lykogiannis ci hanno dato una mano adattandosi. Lucumì sta molto meglio col tendine, Vitik si è aggregato ieri per la prima volta, numericamente stiamo aggiungendo calciatori. Rientra anche Immobile. Averlo vuol dire personalità, gol, esperienza, pericolosità. Mi auguro presto di alzare il suo minutaggio. Ripeto: siamo in linea coi programmi, chiunque gioca dà il massimo, domani sarà un grande test”.

Foto: Instagram Bologna