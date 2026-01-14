Italiano: “Le ultime partite del Verona sono state di grande intensità. Immobile? Ciro non ha i minuti e la condizione per partire dall’inizio”

14/01/2026 | 16:00:02

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Le ultime partite del Verona sono state di grande intensità e sostanza e domani sarà una partita difficile, dovremo essere bravi ad interpretarla ed essere bravi su ambedue le fasi. Ha forza, gamba, dietro se gli vuoi far male devi giocare con grande velocità e tecnica. Cercheremo di aggiungere punti alla classifica e dare continuità alla prestazione di Como, dove per 60 minuti la prestazione è stata ottima, poi ovviamente in inferiorità numerica siamo andati in difficoltà. Se quello di domani può essere uno spartiacque per l’Europa? È presto. Potremmo aggiungere punti alla classifica o rimanere dove siamo. Chiaro che nel girone di ritorno dovremo accelerare perché avremo la possibilità di rimediare, ripartire e mettere a posto quello che ci è mancato nell’ultimo periodo. A Como mi è piaciuta la prestazione contro una squadra che non ti fa respirare. Avevamo preparato bene la partita, così come oggi. Domani vedremo il verdetto del campo. Chi parte dall’inizio? Skorupski è convocato, è pienamente recuperato, poi vedremo domani il da farsi. Benjamin lo sto vedendo bene ed ha molte possibilità di essere della partita. Sta tirando fuori gli artigli per dimostrare il suo valore e domani potrebbe partire dall’inizio. Ciro non ha i minuti e la condizione per partire dall’inizio e lui lo sa: sarebbe un cambio obbligato. Tuttavia lo sto vedendo più sciolto ed in grande crescita”.

Foto: Instagram Bologna