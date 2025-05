Italiano: “La società deve costruire un Bologna forte. Non ci sono incedibili, ma…”

31/05/2025 | 12:09:53

Intervistato da Il resto del Carlino, Vincenzo Italiano ha parlato del futuro del Bologna: “Non lo devo chiedere io, un Bologna forte. Un Bologna forte lo deve costruire la società, perché questa gente merita di avere una squadra di qualità, che possa arrivare lontano in tutte le competizioni. Perché arrivare in fondo ad aprile e maggio, vuol dire aver lavorato bene. Poi puoi vincere o perdere, ma credo che arrivare in finale sia già un merito”. Sulle possibili mosse di mercato: “Io sono d’accordo con la società quando dice che nessuno è incedibile. In che senso? Nel senso che se dovessero arrivare offerte incredibili, è giusto valutarle. Non sono quell’allenatore che si mette di traverso. Però, è chiaro che se si potesse avere continuità anche con certi elementi, io sarei molto contento”.

Foto: Instagram Bologna