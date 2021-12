Italiano: “La Fiorentina può crescere ancora tanto. Il momento più bello? Il successo con il Milan”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club analizzando il momento in casa viola, reduce dalla vittoria sulla Sampdoria.

Queste le sue parole: “Il lavoro procede bene, quella del trittico è una settimana non semplice per il recupero e la gestione. Stiamo lavorando bene soprattutto dopo la bella vittoria con la Samp, che ci voleva per reagire dopo il ko con l’Empoli e ora ci avviciniamo al Bologna che è una squadra che sta facendo bene. Noi però vogliamo far bene fuori casa perché ultimamente non ci stiamo riuscendo”.

Quanto può migliorare la Fiorentina: “Per me tantissimo. Ogni settimana tanti calciatori mostrano di far meglio rispetto all’inizio della stagione. Non faccio nomi, ma tanti stanno crescendo così come sta crescendo la condizione generale. La squadra si sta esprimendo bene al di là di qualche passo falso. Questa è una squadra con giovani, età media bassa e può migliorare ancora tantissimo”.

Il momento più bello ad oggi: “Se devo dirne uno entusiasmante è stata la serata col Milan, stadio gremito e abbiamo battuto una grande squadra. Vedere gioire il popolo viola come in quella serata è la parentesi più bella da quando sono a Firenze”.

Sul Bologna: “Gara tosta. Si affronta come abbiamo affrontato la Sampdoria. Era una squadra in fiducia, quelle squadre che stanno bene mentalmente e hanno carica ulteriore devono essere affrontate con attenzione, umiltà e concentrazione. Il Bologna è una squadra forte e in salute, una squadra da affrontare con la massima concentrazione”.

Foto: Twitter Fiorentina