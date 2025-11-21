Italiano: “Immobile sta meglio ma ancora non si sente al 100%. Sulemana? Quando verrà chiamato in causa sono sicuro che farà bene”

21/11/2025 | 14:30:07

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Udinese. Queste le sue parole:

“Immobile? Sta meglio, ha spinto di più in questi giorni ma ancora non si sente al 100% e preferiamo lasciarlo qui. Nell’ultima settimana è cresciuto e sta andando oltre il timore che ha. Nei giorni scorsi aveva sensazioni strane e si limitava nello spingere perché è reduce da un infortunio non da poco. Sulemana? Deve farsi trovare pronto, nel momento in cui verrà chiamato in causa sono sicuro che farà bene. È un ragazzo serio che si sta allenando bene, ma nel suo ruolo in questo momento ci sono ragazzi che stanno facendo bene. Scudetto? La classifica è corta, in pochissimi punti ci sono molte squadre e sono certo che chi ora sta faticando ricomincerà a fare punti. Poi adesso con i campi pesanti verranno fuori altri valori. È ancora presto per delineare la classifica, servono almeno altre 5 partite”.

Foto: Instagram Bologna