Italiano: “Immobile crescerà. Mercato? So che sono in buone mani”

15/01/2026 | 21:26:25

Italiano ha parlato a DAZN dopo la vittoria di Verona: “Mi è piaciuto come è stato creato il gol di Odgaard. Poi grandissime giocate di Orsolini e di Castro. Per Orso il problema era che era abituato a fare tanti gol decisivi e quando perdi questa caratteristica. Cosa manca ora?Un po’ più di attenzione e malizia in certi momenti. Cercando continuità nei risultati, cercando di stare al passo con quelle forti. Immobile crescerà. Lo sta facendo. L’infortunio che ha avuto è molto simile a quello di Lukaku. Ciro è rientrato molto più velocemente. È arrivato un centrale, dico sempre che sono in buone mani, mi affido ai direttori. Dobbiamo solamente curare le sfumature e sottigliezze”.

Foto: Instagram Bologna