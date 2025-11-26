Italiano: “Il Salisburgo è una squadra forte, giovane e di qualità. Dominguez in lista? Abbiamo voluto introdurre un’opzione in più”

26/11/2025 | 16:10:56

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Red Bull Salisburgo. Queste le sue parole:

“Il Salisburgo? È una squadra forte, giovane, di qualità, prima in classifica nel loro campionato e abbiamo visto che può mettere in difficoltà chiunque. C’è da sudare e battagliare, giochiamo in casa e cercheremo di dire la nostra. Il nostro obiettivo è qualificarci e per farlo abbiamo bisogno di raccogliere quanti più punti possibili nelle sfide che restano in casa, spinti dall’appoggio del nostro pubblico. Non so quanti punti servano, so solo che dobbiamo metterci attenzione e concentrazione. Dominguez in lista? Abbiamo aspettato fino alla fine per capire quali infortunati avremmo recuperato. Torna Holm, perciò abbiamo preferito Dominguez a De Silvestri, l’altra opzione che avevamo in mente. Credo che i soli Orsolini e Bernardeschi come esterni non bastino, così abbiamo voluto introdurre un’opzione in più. Cosa manca al Bologna per avere una migliore dimensione europea? Il Salisburgo si qualifica alle coppe da 20 anni, ha grande esperienza. Dobbiamo giocare ancora qualche anno a questi livelli, è il sogno del presidente e di tutta la società. Vogliamo lottare per rimanere in zone di classifica che ci consentano di giocare ancora le coppe nelle prossime stagioni”.

Foto: Instagram Bologna