Italiano: “Il Bologna può crescere ancora, l’anno prossimo voglio regalare gioie ai tifosi”

03/05/2026 | 15:22:15

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Cagliari: “Se avessimo fatto più pareggi, con quei punti in più, forse ci saremmo potuti proiettare in altre posizioni di classifica. Peccato perché ormai questa stagione è andata così. Penso che 4 competizioni tolgono punti, soprattutto al campionato e mi sto rendendo conto che a tutti interessa di più il campionato perché molti ti giudicano in base a dove finisci il campionato. Questa squadra forse non era attrezzata per fare 4 competizioni. La squadra è competitiva ed ha valore, ma si può crescere ancora sotto tutti i punti di vista. L’anno prossimo non avremo più le coppe e personalmente voglio regalare gioie a questi tifosi, anche se le aspettative si sono alzate. Qui si può fare calcio vero”.

foto x bologna