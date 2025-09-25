Italiano: “Giocatori come Orsolini, Rowe e Dallinga possono determinare. Dobbiamo essere meno timidi rispetto alla Champions”

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport del match con l’Aston Villa: “Nell’ultima abbiamo speso tanto in alcuni interpreti e anche a gara in corso possiamo determinare con i vari Orsolini, Rowe e Dallinga. Dobbiamo partire forte, se gestiamo bene la palla possiamo metterli in difficoltà. Speriamo che la strategia sia quella giusta, ho fiducia in tutti e c’è bisogno che tutti si sentano dentro questo progetto. Dobbiamo essere meno timidi di quanto siamo stati all’inizio della Champions scorsa. Cerchiamo di fare quello che facciamo durante la settimana, mi auguro di vedere già da oggi una bella prova da parte dei ragazzi”.

FOTO: X Bologna