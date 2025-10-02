Italiano: “Fare punti è fondamentale. Friburgo? Abbiamo le qualità per metterli in difficoltà”

02/10/2025 | 18:39:35

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-partita di Bologna–Friburgo. Queste le sue parole:

“Cosa dovremo fare oggi? Cercare di continuare a proporre, soprattutto qui in casa, prestazioni in cui cuore, carattere, attaccamento e sacrificio non devono mai mancare. In più, bisogna aggiungere qualità in tutto quello che si fa, dentro le due aree, perché è fondamentale. L’obiettivo è aggiungere punti in classifica: fare punti è fondamentale. Concentrarsi sul giocare con gli esterni contro il Friburgo? Loro schierano una linea a quattro difensori che spesso si stringe sul lato in cui c’è la palla. Se saremo bravi a cambiare fronte rapidamente, potremo sfruttare l’uno contro uno dei nostri esterni, che conoscete bene e sapete quanto siano abili. Da lì possiamo accompagnare anche con gli esterni bassi: abbiamo gamba, velocità e passo per arrivare da dietro e metterli in difficoltà.”

Foto: Instagram Bologna