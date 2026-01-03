Italiano: “Essere dentro a tutte le competizioni e poterci giocare tutto è un grande merito. La squadra è viva e le prestazioni ci sono”

03/01/2026 | 15:55:47

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Se potremo ripeterci nel 2026? Già l’essere dentro a tutte le competizioni e poterci giocare tutto è un grande merito. In campionato abbiamo perso un po’ di terreno dal gruppetto davanti, ma in Coppa Italia e Europa League siamo ancora in gioco. Un periodo tra alti e bassi con tutte queste partite può capitare, ma la squadra è viva, le prestazioni ci sono, dobbiamo solo mettere a posto qualche errorino in difesa ed essere più concreti davanti. Dobbiamo farlo per noi ma anche per regalare gioie ai nostri tifosi: è il nostro obiettivo per il 2026. Se vincendo il Como ci ha messo pressione? Ci sono squadre che lottano per altri obiettivi ed hanno tutte le chance di recuperare energie, figuriamoci noi che siamo in una zona di classifica bella, le altre vanno talmente forti che appena si sbaglia qualcosa il gap aumenta. Sapevamo che giocare ogni tre giorni è complicato e molto diverso rispetto ad avere 4 o 5 giorni a disposizione. È normale che si passi in mezzo a picchi di lucidità ed intensità ed in momenti in cui le cose riescono meno bene. Domani affronteremo l’Inter che ha il dente avvelenato per la gara in Supercoppa, noi arriviamo da un momento non proprio positivo, ma dovremo cercare di ottenere il massimo dal punto di vista della prestazione. Nel pareggio con il Sassuolo la prestazione c’è stata: ho visto qualità, intensità e se continueremo a giocare così i risultati arriveranno. Freuler? È chiaramente in ritardo e la tenuta non può essere quella di un giocatore abituato ad avere grande minutaggio. Abbiamo approfittato dell’amichevole per mettergli minuti nelle gambe e stimolarlo dal punto di vista della fatica”.

Foto: Instagram Bologna