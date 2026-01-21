Italiano: “Domani torna Skorupski. Sohm? Ha caratteristiche simili a Fabbian. Nei tre ruoli di centrocampo ha sempre lavorato bene”

21/01/2026 | 15:40:44

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Celtic Glasgow. Queste le sue parole:

“Domani dobbiamo pensare solo alla partita, senza altri aspetti che potranno condizionare la nostra prestazione. Dobbiamo fare punti per ambire a qualcosa di importante come i primi 8 posti oppure i playoff. L’ultima gara ci ha visti protagonisti di una prestazione importante e forse domani avremo ancora di più gli occhi della tigre perché potremo ipotecare qualcosa di importante. Skorupski o Ravaglia? Domani torna Lukasz. Avevo già parlato con lui: era venuto a Verona per assaggiare il clima partita, poi ho preferito dargli qualche allenamento in più, ma da domani tornerà lui tra i pali. Sohm? Ha caratteristiche simili a Fabbian. Nei tre ruoli di centrocampo ha sempre lavorato bene, sa riempire l’area, sa inserirsi da detto, ha grande passo in conduzione ed ha la stoccata. Dominguez? Rimarrà con noi. Oggi ci ho parlato e abbiamo un bellissimo rapporto. Domani avrà grandi possibilità di giocare, o dall’inizio o da subentrato”.

Foto: Instagram Bologna