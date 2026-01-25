Italiano: “Dobbiamo avere più equilibrio mentale, non possiamo sporcare certe prestazioni”

25/01/2026 | 18:22:03

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita con il Genoa. Queste le sue parole:

“La partita? Ci sono sessanta minuti e poi i minuti dopo l’espulsione. Abbiamo migliorato le partenze ad handicap. Poi, come dico sempre, in inferiorità numerica è solo fase difensiva. Dal campo ho avuto l’impressione che dietro quella palla ci fossero quattro-cinque giocatori del Bologna a 40 metri dalla porta. Vedendolo andare al monitor pensavo che Maresca cambiasse il colore del cartellino. E’ un periodo così perché eravamo arrivati qua convinti. Andiamo avanti.Già dal campo ho avuto questa impressione anche se Skorupski in quel momento deve avere la lucidità di non fare un’entrata così. Detto che non è una chiara occasione da gol. Troppi regali, troppe ingenuità. E dove aggiusti da una parte, sbagli dall’altra. Dobbiamo avere più equilibrio mentale perché non possiamo sporcare certe prestazioni”.

