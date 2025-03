Italiano: “Castro non ci sarà. Skorupski è in grande forma”

Vincenzo Italiano ha presentato in conferenza stampa la semifinale di andata di Coppa Italia in programma domani sera a Empoli. “Castro non ci sarà, domani sarà con noi a tifare, non vale la pena rischiare. Dallinga a Venezia non era partito benissimo, ma poi l’ho visto bene, il reparto è nelle mani di attaccanti che si stanno muovendo bene. Chi scelgo in porta? Skorupski in questo momento è in uno stato di grazia, in grande forma. Aebischer sta crescendo di condizione, come lui El Azzouzi e altri, ma Michel sa che altri hanno una condizione diversa dalla sua, pian pianino dovrà recuperare, lui è il primo della lista che chiamerò in causa”.

Foto: sito Bologna