Italiano: “Cambiaghi? Dispiace, ci stava dando una grande mano ma sono sicuro che capirà che ha sbagliato”

10/01/2026 | 17:50:41

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Como. Queste le sue parole:

“Cambiaghi? Non bisogna dare modo all’arbitro di interpretare in modo sbagliato la situazione. Non lo deve fare. Dispiace, ci stava dando una grande mano ma sono sicuro che capirà che ha sbagliato. Cosa è successo nel finale tra me e Fabregas? Sono andato a cercarlo a fine partita per abbracciarlo. Ho grande stima per lui. Ci si stringe la mano e ci si scambia opinioni e idee”.

Foto: Instagram Bologna