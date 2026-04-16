Italiano: “Avevamo complicato le cose all’andata, l’Aston Villa probabilmente vincerà la coppa”

16/04/2026 | 23:35:02

Vincenzo Italiano ha parlato a Sky dopo la sconfitta del Bologna contro l’Aston Villa: “Analizzare questa partita è secondo me superfluo. L’avevamo complicata in maniera esagerata all’andata e oggi abbiamo cercato di provare qualcosa. La differenza è che loro, a ogni tiro, ti fanno gol. Hanno una concretezza che avevamo già discusso prima della partita: se l’avessero avuta come nelle partite precedenti, sarebbe diventato complicato. A tutto questo cammino bisogna trarre insegnamenti: capire che in questo momento hanno un passo in più rispetto a noi. Loro sono una squadra che forse per un gol quest’anno non ha fatto la Champions League, ma è una squadra di Champions League, di grande valore, e forse vincerà la coppa”.

foto x bologna