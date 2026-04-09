Italiano: “Abbiamo regalato tre gol all’Aston Villa, vinceranno la coppa”

09/04/2026 | 23:49:34

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l’Aston Villa: “Per me siamo rimasti tutta la gara in partita, abbiamo riportato in campo quello che ci aspettavamo comportandoci bene. Chiaro che se commetti determinati errori con loro vengono castigati, regalare 2-3 gol ti mette in grossa difficoltà sia oggi che per la gara di ritorno. La partita è stata fatta bene, abbiamo messo in grande una difficoltà una squadra di livello altissimo che secondo me vincerà la competizione. Prima della partita ho detto ai ragazzi che in questo tipo di partite non bisognava mostrare superficialità in nulla”.

foto x bologna