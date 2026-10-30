Italiano: “A Firenze e a Bologna sono stato da dio. Ringrazierò per sempre i club per le esperienze vissute”

30/10/2026 | 20:25:23

L’allenatore del Besiktas, Vincenzo Italiano, ha concesso un’intervista a Sky Sport. Queste le sue parole:

“L’esperienza di Firenze, così come quella di Bologna, mi ha dato l’opportunità di andare in giro per l’Europa e mettermi in mostra facendo belle figure. Le due finali viola sono state l’unico dispiacere. Meritavamo la coppa per il percorso fantastico fatto in Conference League. A Firenze e Bologna sono stato da dio. Ringrazio e ringrazierò per sempre i due club per le esperienze avute. L’andamento di Nico Gonzalez alla Juve? Nico nei tre anni a Firenze ci ha dato grandi soddisfazioni da punta esterna segnando gol. Ha qualità incredibili ed è un ragazzo che dà l’anima ovunque lo metti. Sono contento sia partito così bene alla Juve”.

Foto: sito Besiktas