Italia U21, i convocati del ct Nunziata per la Danimarca

Domani torna in campo la Nazionale Under 21 di Carmine Nunziata per sfidare la Danimarca, ultimo test prima della fase finale dell’Europeo in Slovacchia. Nel gruppo non ci saranno Fabio Miretti e Wilfried Gnonto, che causa indisponibilità hanno lasciato il ritiro per fare rientro nei rispettivi club (Genoa e Leeds).

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Samuele Angori (Pisa), Nicolò Bertola (Spezia), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Verona), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Cher Ndour (Fiorentina), Simone Pafundi (Udinese), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Christian Volpato (Sassuolo);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Sebastiano Esposito (Empoli), Luca Koleosho (Burnley)

