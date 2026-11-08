Italia, Mancini convoca anche Gatti per le partite con Francia e Belgio
08/11/2026 | 23:22:37
Il CT dell’Italia Roberto Mancini, come comunicato in via ufficiale proprio in questi minuti, ha deciso di convocare anche Federico Gatti per i prossimi impegni dell’Italia in Nations League contro Belgio e Francia. Il difensore della Juventus si aggregherà dunque insieme ai compagni di Nazionale
Ecco la lista aggiornata dei convocati della Nazionale per le sfide contro Francia e Belgio:
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Matteo Palma (Udinese), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta), Federico Gatti (Juventus);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese)
Foto: Instagram Juventus